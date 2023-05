La gemma da polso con il brivido per la velocità Eccezionale qualità e il fascino dei bolidi

Nei primi anni ’60 Carroll Shelby, il vincitore di Le Mans, immaginò un’auto che abbinasse un piccolo e leggero telaio in stile britannico a una forte e affidabile ingegneria motoristica americana. Alla sua presentazione nel 1962, la Cobra riscosse un successo immediato, sia tra gli appassionati di auto sportive sia sul circuito di gara. E rimane veloce e ricercata ancora oggi dai collezionisti.

Willy Breitling assiste con attenzione ai cambiamenti di quegli anni, allo stile di vita della generazione dei baby boomer che il venerdì stacca presto dal lavoro, salta sulla cabrio, mette la musica preferita e va a incontrare gli amici per ballare fino all’alba al ritmo dei Beatles. Comprende l’importanza di rivolgersi a questo pubblico per dare un nuovo slancio al cronografo meccanico che sta sempre più perdendo interesse. Come afferma egli stesso all’inizio del 1964: "Stiamo entrando nel mondo dei giovani e parleremo la loro lingua".

Il Top Time è la risposta e diventa rapidamente il simbolo di una generazione dinamica, grazie al design elegante e anticonvenzionale del suo quadrante. I Top Time Classic Cars Breitling si ispirano alle più grandi auto sportive anni ‘60: Ford Mustang, Chevrolet, Thunderbird, Corvette, Deus. Tra le novità 2023, appunto, il B01 Shelby Cobra che presenta colori ed emblema della stessa auto classica, nonché un cinturino in stile racing in pelle traforata, la scala tachimetrica per misurare la velocità e i contatori a contrasto ’squircle’ (né quadrati, né tondi) che ricordano i contagiri vintage dei cruscotti. Sotto il cofano ha anche un nuovo motore di cui vantarsi: lo straordinario calibro di manifattura Breitling 01. Perché anche i giovani di oggi desiderano superare i limiti e godersi la vita al massimo. Cogliendo l’attimo.