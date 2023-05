La bellezza che innova e sta attenta al pianeta

di Eva Desiderio

Sono già in vendita da questo mese gli orologi per uomo e per donna di Emporio Armani per la collezione Summer 2023. Linee perfette, molto glam ma classiche, impronta sportiva e grintosa quanto basta, ricercatezza nelle finiture e nei cinturini: ad ogni orologio il suo carattere, sempre nello spirito del rigore essenziale di Giorgio Armani che tiene da sempre moltissimo a tutte le linee di prodotto di Emporio Armani che porta avanti una storia di grande successo e coerenza.

A condraddistinguere tutta la collezione la convinzione fatta propria dal grande stilista in tutta la sua moda che sia sempre più necessario lavorare per la sostenibilità e per la tutela della natura e del pianeta: per questo ognuno di questi orologi si può a buon diritto definire “sostenibile” perché questi nuovi modelli maschili e femminili hanno nelle casse almeno il 50% di acciaio riciclato. Un ciclo virtuoso e controllato, in linea perfetta coi tempi che stiamoo vivendo.

Nella collezione per uomo ecco i nuovi modelli di cronografi con quadranti texturizzati nei colori blu, verde e grigio, anche questi con cassa e bracciale con riciclo di acciaio al 50%. Poi ecco anche i quadranti neri, blu e grigi con cinturini di pelle e silicone, più sportivi e versatili, sempre di grande carattere. Non mancano i quadranti trasparenti che lasciano intravvedere il movimento del cronografo e il meccanismo, modernissimi.

Per la collezione donna forme stilose e talvolta più leggere e delicate e spesso cinturini in pelle marroni o nelle varie tonalità del grigio, colore molto caro a Giorgio Armani. Preziosi ed eleganti i quadranti di madreperla per le casse e i cinturini in pelle, con bracciali placcati in oro, oro rosa e argento. Più sfiziosi e alla moda gli orologi di tendenza nuovi con il quadrante e la ghiera colorati di rosso, turchese e rosa.