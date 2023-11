Jaeger-LeCoultre. Sboccia il fiore del tempo infinito

Arte e orologeria. E adesso anche natura. In particolare quella della Vallée de Joux, sede della Manifattura di Jaeger-LeCoultre, e più nello specifico dei suoi fiori. La cui interpretazione è affidata a Brendi Wedinger, scultrice floristico-digitale losangelina nota per le sue opere 3D, con cui Jaeger-LeCoultre ha iniziato a collaborare nell’ambito del programma Made of Makers, che coinvolge artisti che condividono i valori di creatività, savoir-faire e precisione della maison e il cui lavoro esplora nuove forme artistiche tramite materiali e mezzi di comunicazione spesso inusuali.

"Tutto in quella visita, dalla varietà dei fiori di campo, all’incredibile complessità e minuzia dei componenti orologieri, fino alla dedizione e alla maestria degli artigiani della Manifattura, è stato per me come entrare in un universo intriso di fantasia e romanticismo", ha detto Brendi Wedinger, che ha dunque voluto rendere omaggio alla natura del luogo con tre fiori, realizzati in uno dei metalli preziosi utilizzati da Jaeger-LeCoultre, l’oro.

Nella creazione di quest’opera, l’artista ha operato un gioco tra nozioni contrastanti, la giustapposizione tra la delicatezza botanica della natura e la fredda solidità del metallo, tra digitale e fisico, effimero e statico. In un tributo alla tradizione botanica, l’artista ha attribuito a ciascun fiore il nome latino con l’equivalente inglese. Per creare un legame con la tradizione orologiera della maison, Jaeger-LeCoultre ha a sua volta attribuito un nome ufficiale a ciascun fiore per rendere omaggio all’anno di nascita del Reverso. Così, papavero, pulsatilla alpina e parnassia vengono combinati per creare Flos Montis Fluit (Flower of the Mountain Flows), denominato 1931 Golden Poppy. Dall’unione tra narciso selvatico, canapetta angustifolia e orchidea fuciflora si ottiene Gemma Vallis (The Jewel of the Vallee): 1931 Golden Orchid. Infine, menta d’acqua, scabiosa e cardo alpino si uniscono per creare Rhapsodia Petalorum Alpinorum (The Rhapsody of Alpine Petals): 1931 Golden Thistle.

Amelia Zacco