Forma, cromia, materia. Rado sorprende per la qualità hi-tech

Design straordinario e materiali eccezionali incontrano il colore nella collezione Rado True Square Thinline Les Couleurs Le Corbusier. Maestro nell’utilizzo delle cromie e dei materiali nel settore orologiero, Rado ha combinato le caratteristiche delle linee True Square e True Thinline, ottenendo risultati davvero sorprendenti.

Un tocco di forma, di colore e di materia e il gioco è fatto: le casse quadrate si rifanno a una parte essenziale della storia del design di Rado e i materiali sono la ceramica hi-tech e il cristallo zaffiro. Dove l’eco di Le Corbusier arriva forte: l’architetto, nato nel cuore della regione orologiera svizzera nel 1887 ha svolto un ruolo cruciale nel plasmare il movimento modernista nel corso del XX secolo, ma viene anche ricordato per la sua eccezionale teoria del colore che, col tempo, ha portato allo sviluppo di un’intramontabile policromia architettonica.

Le Corbusier creò una palette di 63 sfumature, che introdusse nel 1931 e poi ampliò nel 1959. Oggi, sono ancora di grande attualità e Les Couleurs Suisse SA, l’unica organizzazione incaricata di concederne in licenza l’utilizzo, secondo il desiderio della Fondazione Le Corbusier, ha concesso la licenza al marchio di orologi di Lengnau perché li possa impiegare nelle proprie ceramiche: una sfida che il maestro dei materiali ha accettato con entusiasmo.

Rado True Square Thinline Les Couleurs Le Corbusier si declina in tre modelli, corona e cassa monoblocco da 37x43,3 millimetri e con uno spessore di soli 5,0 millimetri in ceramica hi-tech, quadrante spazzolato soleil, fondello in titanio e bracciale in ceramica hi-tech opaca con fibbia in titanio a tripla piega rivestita in Pvd. Prezzi e altre info sugli orogoli Rado su www.rado.com.