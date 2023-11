Fifty Fathoms 70th per salvare gli oceani

Blancpain, Fifty Fathoms 70th Anniversary Act 3: terzo atto del 70° anniversario dell’iconico orologio subacqueo della maison. Il modello si ispira in maniera diretta al suo antenato amagnetico utilizzato dalla US Navy: quadrante nero opaco con indicatore dell’impermeabilità e indici in

Super-LumiNova vintage, lunetta girevole unidirezionale con inserto in ceramica nera e scala di immersione in Super-LumiNova vintage. La cassa da 41,3 mm è in bronzo dorato, la tenuta stagna è

di 300 m. Inoltre l’orologio è un nuovo tassello della Blancpain Ocean Commitment, l’importante iniziativa della Maison a tutela degli oceani, il cui legame ha inizio dopo aver lanciato il primo orologio subacqueo al mondo nel 1953, il Fifty Fathoms. Prezzi e altre informazioni sugli orologi su www.blancpain.com