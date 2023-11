L’evento capace di raccogliere sotto lo stesso tetto espositivo tutti i protagonisti dell’alta orologeria è “Watches and Wonders“ a Ginevra. Nel 2024 i tornelli della fiera si apriranno dal 9 al 15 aprile (con spin-off a settembre a Shangai) e le maison presenti saranno Rolex, Patek Philippe, Cartier, Iwc, Tag Heuer, Panerai, Chopard, Chanel. Il numero di aziende partecipanti salirà a 55, una cifra record per la kermesse che per la prima volta occuperà due piani del Palaexpo. Inoltre i giorni aperti al pubblico saliranno da due a tre (sabato, domenica e lunedì) con prevendite aperte da febbraio sul sito della fiera, mentre i primi quattro saranno per gli addetti ai lavori invitati dagli organizzatori della Watches and Wonders Geneva Foundation.