EnergyFit Smartwatch. Un mix di tecnologia ed eleganza al polso

EnergyFit Smartwatch è nuova gamma di orologi intelligenti ideali per il monitoraggio degli allenamenti, del benessere fisico e della routine quotidiana delle persone attive. La linea comprende quattro modelli – ST20 Amoled, ST10, SQ20 Amoled, SQ10 – caratterizzati da design moderno e materiali di alta qualità, accessoriati di numerose funzionalità, tra cui la chiamata al polso, e una vasta selezione di workout e sensori per il monitoraggio di diverse attività sportive.

Tradizionali nella forma ma futuristici nelle funzioni, gli smartwatch EnergyFit si distinguono per uno stile classico ed elegante che si adatta a tutte le attività della giornata, dal lavoro al tempo libero. La connessione wireless consente di rispondere alle chiamate direttamente da polso e gestire rapidamente i contatti con un semplice tap.

Intuitivi nell’interfaccia e compatibili con i sistemi operativi Android e iOS, i nuovi smartwatch sono estremamente semplici da utilizzare e leggeri grazie ai materiali che li compongono come il silicone e la lega di zinco. La cassa sottile ed elegante, il display touch screen nitido, con quadrante rotondo o quadrato a seconda dei modelli, e l’ampia varietà di cinturini intercambiabili, colorati e in diversi materiali, consentono di personalizzare l’orologio in base al proprio outfit.

Facili da ricaricare e con un’autonomia fino a 3 giorni di utilizzo e 7 giorni in standby, gli smartwatch si possono ulteriormente personalizzare scaricando l’app Energy Fit che ne esalta le funzionalità e consente di sincronizzare l’orologio con il proprio smartphone.