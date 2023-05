Ecco l’Orion neomatik Eleganza al polso in edizione limitata

Maestria artigianale e alta tecnologia, tradizione e ricerca: NOMOS Glashütte presenta Orion neomatik-175 Years Watchmaking Glashütte. Un trio di orologi che unisce passato e presente, per proiettare la storia di Glashütte nel futuro. La perfezione esiste, come dimostrano i quadranti dei tre orologi: Orion neomatik, Orion neomatik 39 e Orion neomatik 41 datario, ciascuno limitato a 175 esemplari. I modelli sono ispirati dai segnatempo storici realizzati dai maestri di Glashütte; orologi a suo tempo realizzati da talenti nascenti.

Il modello NOMOS su cui si basano le tre nuove edizioni, il classico segnatempo Orion, si è guadagnato una discreta fama come orologio archetipico. Presentati in una nuova veste e regolati in sei posizioni in base a standard cronometrici, i tre nuovi membri di questa famiglia celebrano il passato della città orologiera. Per la prima volta, la secondina decentrata non è incassata nel quadrante, per conferire ulteriore eleganza all’orologio.

La serie NOMOS Orion neomatik-175 Years Watchmaking in 36, 39 e 41 millimetri (un modello con datario, due senza) è alimentata da calibri automatici NOMOS. Il DUW 6101, il movimento con data che ticchetta nell’Orion neomatik 41 datario è molto sottile. Composta da tre parti, la cassa in acciaio inossidabile (con vetro zaffiro a cupola sia davanti che sul fondello, e trattamento antiriflesso su entrambi i lati), le lancette blu temperate che sovrastano il quadrante a cupola, lucido, galvanizzato, bianco e placcato argento (con indici in rilievo in oro), e la corona con inciso il logo NOMOS completano questi orologi made in Glashütte.