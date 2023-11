Dai campi ai monti con il Khaki Field sui percorsi più impervi

Perfetto compagno per le escursioni all’aperto, il nuovo Khaki Field Expedition di Hamilton nasce da una richiesta precisa della clientela, come rivela il ceo del brand, Vivian Stauffer. "Ci chiedeva caratteristiche come il vetro trattato con a ntiriflesso e un’impermeabilità portata a 100 metri". Infatti, con la sua ghiera girevole bidirezionale e la funzione di bussola incorporata è perfetto per l’outdoor.

Disponibile in due taglie da 37 e 41 mm (entrambe con una distanza tra le anse di 20 mm mentre lo spessore è rispettivamente di 10,45 mm e 11,5 mm), ha cassa in acciaio spazzolato che custodisce il movimento meccanico a carica automatica H-10, con ben 80 ore di riserva di marcia e spirale in Nivachron. Proposto con cinturino in acciaio o con bracciale, ha quadrante nero testurizzato con rivestimento in Super-LumiNova per una leggibilità eccezionale. Con il suo design robusto e la resistenza agli agenti atmosferici, il Khaki Field Expedition è anche estremamente versatile.

Il cinturino in tessuto resistente è comodo e adatto a qualsiasi situazione. Alimentato da un movimento automatico svizzero di precisione, garantisce una misurazione del tempo affidabile e accurata in qualsiasi circostanza. La funzione di data è un ulteriore vantaggio pratico, permettendo di tenere traccia degli impegni mentre si è in movimento. Tre le opzioni di colore del quadrante: nero, blu e bianco. Tutte hanno lo stesso colore beige per gli indici luminescenti, le lancette e sulla punta del secondo lancetta.