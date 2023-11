Carrera Chronograph. La leggenda al polso ora mette il turbo

L’azienda di orologi di lusso svizzera Tag Heuer chiude l’anno di celebrazione dei sessant’anni della collezione Carrera introducendo il nuovo Tag Heuer Carrera Chronograph che trae ispirazione dal legame senza tempo tra auto, piloti e corse automobilistiche. Questo segnatempo cattura l’essenza di piloti leggendari, simboleggiando la loro incessante ricerca dell’eccellenza in pista e incoraggiando chi lo indossa ad abbracciare emozionanti sfide con la stessa passione che ha definito la storia del motorsport.

Il nuovo Tag Heuer Carrera Chronograph è una straordinaria dimostrazione di artigianalità. Va oltre l’essere un orologio; è la testimonianza dell’impegno di Tag Heuer nella creazione di segnatempo che si identificano con coloro che raggiungono lo straordinario.

Questa narrazione segue le tracce di Jack Heuer, un visionario che ha introdotto negli anni Settanta un concetto del tutto rivoluzionario per i suoi tempi: il gifting di orologi ai piloti. Questa geniale intuizione ha creato un legame indissolubile tra Tag Heuer e il mondo del motorsport. Questi orologi hanno superato il ruolo di ‘premio’, sono diventati compagni fedeli nella ricerca implacabile della vittoria. Tra il rombo dei motori e il brivido della velocità, questi segnatempo avvolgevano saldamente i polsi di piloti come Ronnie Peterson e Niki Lauda, spronandoli a superare i loro limiti.

L’audacia di Jack Heuer ha dettato la linea del marketing degli orologi di lusso. Quei segnatempo d’oro sono diventati più di semplici orologi; hanno catturato l’essenza della realizzazione, il coraggio e la ricerca implacabile dell’eccellenza. In ogni frequenza del cronografo riecheggiava l’impulso del coraggio di un pilota, un costante rimando al loro percorso verso la grandezza.

Il nuovo Tag Heuer Carrera Chronograph 39mm è un omaggio al modello originale Carrera degli anni Settanta regalato da Jack Heuer ai piloti di quegli anni, che rende omaggio a questa epoca, incarna fascino retrò ed estetica senza tempo che fanno da testimonianza dello spirito inarrestabile del marchio.

La cassa in oro giallo 18K 3N di Tag Heuer Carrera Chronograph segna la splendida conclusione della saga del 60° anniversario della collezione Carrera. Questo orologio mantiene l’essenza senza tempo del Tag Heuer Carrera con la sua classica cassa rotonda, alette perfettamente integrate e pulsanti cronografici facili da usare posizionati a ore 2 e 4. Questi pulsanti fanno da ponte tra il fascino vintage dell’orologio e il suo tocco moderno. Lo spirito del design originale degli anni ’60 si ritrova nel quadrante in oro giallo 3N 18K lussuosamente bilanciato nel nuovo modello. Per facilitare la lettura, il quadrante presenta contatori ’azuré’ neri a contrasto a ore 3 e 9, che ricordano l’iconica configurazione ‘panda’.

L’elegante cassa da 39 mm è dotata del movimento cronografico realizzato in-house Heuer 02 di Tag Heuer, referenza TH20-00. Questo movimento presenta un sistema di carica bidirezionale e un’eccezionale riserva di carica di 80 ore. L’orologio è accompagnato da un cinturino in pelle di vitello ‘racing’ traforato nero, chiuso con una fibbia ad ardiglione in oro giallo 3N 18K, che rinforza il riferimento all’immaginario heritage delle corse, aggiungendo un’aria di esclusività e lusso.