ZR-V, l'ibrido conveniente

Con un prezzo base di 42.300 euro, la rottamazione e il contributo Honda consentono di ottenere un'ulteriore riduzione di 5.400 euro. La versione ZR-V Elegance offre una dotazione di serie completa, con tecnologie avanzate, mentre l'infotainment Honda Connect, con uno schermo da 9’’ e connettività wireless per smartphone, è incluso. Il comfort di guida è garantito dai sedili anteriori riscaldabili, dal clima automatico bi-zona e dalla regolazione manuale in altezza dei sedili. Il sistema full hybrid da 2 litri del ZR-V emette solo 130 g/km di CO2, considerando le sue dimensioni e i 184 cv di potenza, garantendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 7.8 secondi. Le versioni Sport e Advance partono rispettivamente da 43.500 e 45.600 euro.