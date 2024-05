’Raccogliere la diversità, nutrire la speranza’. È il tema della prima ’Giornata

internazionale della patata’ che si svolge oggi. A promuoverla è la FAO – Organizzazione dell’Onu per l’Alimentazione e l’Agricoltura –, sottolineando l’importanza di questa coltura nella lotta alla fame e alle minacce ambientali. L’Unione Europea ha riconosciuto la crucialità della patata come simbolo di bontà e sostenibilità e per questo nel 2023 ha dato il via alla campagna ’Potatoes Forever!’, il progetto triennale promosso in Italia da Unapa (Unione Nazionale tra le Associazioni dei Produttori di Patate) che mira a informare i consumatori finali sulle buone pratiche agronomiche e gli standard qualitativi della filiera europea, promuovendo nel continente un’agricoltura sostenibile e di qualità. La patata è molto importante per l’agricoltura dell’Ue: coltivata secondo elevati standard in termini di sicurezza alimentare, tracciabilità, autenticità, qualità e gusto, ha un vantaggio competitivo nei confronti dei concorrenti extraeuropei. La resa nell’UE è molto superiore alla media mondiale: 34 tonnellate per ettaro nell’UE contro 22 nel mondo, con una produzione totale nel 2022 di 60 milioni di tonnellate.