Crocevia di culture. Scambi commerciali

Il Mediterraneo è stato per millenni un crocevia di civiltà e di scambi commerciali e culturali. Tra i primi a solcarne le acque alla fine del XV secolo a.C. i Micenei, popolazione di origine indoeuropea che aveva occupato il Sud della Grecia e che raggiunse le coste italiche meridionali per scambiare i propri metalli con i loro manufatti in ceramica. Nell’antichità il Mediterraneo era la via di comunicazione principale, decisamente più comoda e veloce delle poche e pessime strade esistenti.