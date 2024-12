La skincare delle feste per brillare

Tocco di classe FAQ™ 211 Anti-Aging LED Neck & Décolleté Mask è il dispositivo ideato da Foreo che agisce sui segni dell'invecchiamento del collo e che completa il trittico di dispositivi che comprende il trattamento per il viso e quello per le mani, FAQ™ 221 Anti-Aging LED Hand Mask e FAQ™ 202 Anti-Aging LED Face Mask. Questi dispositivi utilizzano la tecnologia LED sotto forma di 8 diverse lunghezze d'onda di luce per rinforzare i diversi strati della pelle e dare nuovamente il via ai processi di guarigione naturale.

Gli essenziali per occhi sensibili Un cofanetto che racchiude tutta l’esperienza BioNike per la bellezza e il benessere dello sguardo. Il kit Defence Eyes Essentials è dedicato agli occhi sensibili e contiene un mascara 3D waterproof, uno struccante occhi bifasico da 150 ml e il Defence Hydractive siero contorno occhi idratante. Tre prodotti che contribuiscono alla cura e alla bellezza della zona del contorno occhi, per uno sguardo curato e magnetico.

Siero delle mie brame Il siero, si sa, non può mai mancare nella beauty routine. HA Intensifier Multi-glycan di SkinCeuticals ha una formula innovativa che punta a migliorare la compattezza della pelle e riempire le linee sottili. La formula con tecnologia multi-glicano presenta cinque attivi e tre forme di acido ialuronico, che lavorano in sinergia per dare benefici quali maggiore elasticità, più volume e compattezza, per una pelle più rimpolpata e giovanile.

Il cofanetto dei desideri Si tratta di una delle linee di skincare più apprezzate del momento, proposta da Sephora in versione cofanetto natalizio. Una gioia per chi lo riceverà! L’Advanced night repair skincare set riunisce i must-have della linea Advanced Night Repair: la Cleansing Gelée, che rimuove delicatamente il trucco, il siero, efficace contro i segni del tempo, la Advanced Night Repair Rescue Solution dal grande potere lenitivo, la Revitalizing Supreme+ Creme, il Synchronized Multi-Recovery Complex e infine Eye Supercharged Gel-Creme, impeccabile contro rughe, borse e segni del tempo.

Trattamento luxury per pelli mature Quattro prodotti per quattro fasi completano un trattamento urto per pelli mature e molto mature: parliamo del 28-day shock treatment di Anne Moller, per la linea Livingoldâge, dedicata alle donne 6.0. Questo trattamento si ispira a protocolli professionali e comprende quattro formule potenti e complementari che agiscono settimana dopo settimana, donando alla pelle ottimi risultati quanto a vitalità, tono, luminosità e levigatezza.L’idratazione per lui Collistar ha ideato un kit con tutto ciò che non dovrebbe mancare nel beauty uomo per un’idratazione perfetta. Per iniziare, una crema-gel leggera e fresca, adatta per pelli normali e secche, in grado di dare energia e freschezza immediata. La Schiuma da barba perfetta pelli sensibili è indispensabile per una rasatura senza irritazioni: tutto merito dell’estratto di opuntia iperfermentato e olio di kiwi italiano, che idratano, calmano e proteggono la pelle.