Una passerella per il consorzio Dolce Passione

Tra le novità in Fiera c’è la presentazione del Consorzio Dolce Passione. Protagonista è il Cocomero a buccia nera, prodotto tutto made in Italy risultato di una sinergia tra quattro attori del settore: Lamboseeds (Sant’Agata Bolognese) impegnata sul fronte della sperimentazione e ricerca avanzata, insieme ad Alma Seges (Eboli, Salerno), Ortofrutta Castello (Stanghella, Padova) e Lorenzini Naturamica (Sermide, Mantova) sul fronte di produzione e del commercio. Il cocomero a buccia nera, Dolce Passione, ha fatto il suo esordio lo scorso anno proprio a Macfrut, e adesso fa un ulteriore passo in avanti divenendo Consorzio che sarà presentato in fiera giovedì 4 maggio alle ore 11. Moderato dal giornalista del Tg5 Gioacchino Bonsignore, la giornata si concluderà con una degustazione guidata dello chef Mauro Spadoni che proporrà un menù tutto a base di cocomero.