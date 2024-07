Un ensemble di dodici musicisti che onorano i classici della musica. Un concentrato di energia positiva

La Memphis Music Hall of Fame All Star Band è un ensemble di 12 musicisti che si esibisce regolarmente presso la Memphis Music Hall of Fame. Creata per onorare e celebrare i grandi artisti, è diretta da Kurt “KC” Clayton, più volte nominato al Grammy e collaboratore, tra gli altri, di Stevie Wonder e Chaka Khan. Clayton, fin da piccolo, ha sentito di avere la musica nel sangue, e ha ricoperto tutti i ruoli, da produttore a scrittore di canzoni, da musicista ad arrangiatore, cimentandosi in tanti stili (dal rock pop al jazz) e partecipando anche a progetti televisivi (come lo show di Oprah Winfrey). Ogni componente di questa band meriterebbe un approfondimento a sè: il gruppo svolge infatti un ruolo fondamentale nel mantenere viva la tradizione musicale di Memphis e nell’onorare i suoi artisti di punta.

Ecco la line up che si darà una carica di energia positiva al pubblico del Porretta Soul Festival: Kurt ’KC’ Clayton (tastiere/direttore musicale), Garry Goin, Steve Bethany (chitarre), Dwight Sanders (basso), Darryl Sanford (tastiere/organo), Carlos Sargent (batteria), Alan Clayton (sax tenore), Paul McKinney (tromba), Victor Sawyer (trombone), Shunta Mosby, Dani McGhee, Candy Fox (coro vocale). The Memphis Music Hall of Fame All Star Band si esibirà sul palco del Rufus Thomas Park da venerdì a domenica, in tutte e tre le serate centrali, con inizio tra le 21.30 e le 22 (da scaletta)