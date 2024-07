Lo stile unico di un cantante sulla breccia da cinquant’anni

Nato a Columbia, Mississippi, nel 1951 e cresciuto nelle vicine Purvis e Gulfport, Johnny Rawls è una leggenda del soul blues. Un termine - ’soul blues’, appunto - inventato proprio per descrivere il suo stile. Con una carriera che dura da più di 50 anni, Rawls ha fatto di tutto. È un artista discografico, produttore musicale e cantautore riconosciuto a livello internazionale, in tournée in tutto il Nord America e all’estero. Il suo carniere comprende moltissimi premi e nomination, Rawls è menzionato su due indicatori lungo il Mississippi Blues Trail, un onore di cui non tutti possono fregiarsi. L’ultimo cd di Johnny Rawls Waiting for the Train è stato pubblicato nel 2017: si esibirà al Rufus thomas Park di Porretta giovedì 25 luglio alle 21.30 (da scaletta)