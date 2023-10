Tiramisù e Cake Design. Sfide a squadre

La Federazione Italiana Pasticceria Gelateria Cioccolateria organizza le Competizioni Mondiali di Pasticceria che si terranno oggi per il Tiramisù, domani e domenica per Pasticceria, gelateria e cioccolateria, lunedì e martedì per il Cake Design. Si sfideranno 34 squadre dai 5 continenti, con i migliori pasticceri e cake designers del mondo. Non mancheranno pièce monumentali, focus sui diversi stili di ogni Paese, per un vero giro del globo attraverso l’arte del dolce.