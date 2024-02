RiminiWellness tra le eccellenze

Sono tante le manifestazioni targate Ieg in programma nei prossimi mesi. Tra queste, per prestigio, consensi e capacità di calamitare operatori e appassionati, merita un posto speciale l’appuntamento di RiminiWellness. L’evento, in agenda dal 30 maggio al 2 giugno alla Fiera di Rimini, sarà ancora una volta il consolidato palcoscenico sul quale presentare le ultime novità legate ai settori del benessere, del fitness, dello sport e della sana alimentazione. Fil rouge di questa edizione il tema della longevità. Un argomento esplorato in tutte le sue sfaccettature. L’introduzione dell’Active Beauty, soluzioni e prodotti del comparto della bellezza pensati unicamente per rispondere a precise necessità degli sportivi, insieme agli ultimi ritrovati dell’universo dell’alimentazione sana e degli integratori, conferma l’impegno di RiminiWellness nell’essere anticipatore delle tendenze. Da non perdere poi Riminiwellness Off, il ‘fuorisalone’ del benessere e dello stile di vita, organizzato in collaborazione con il municipio di Rimini. Un contenitore che si proporrà ai visitatori come un evento esteso all’intero territorio. Ricchissima la sua programmazione con una serie di iniziative capaci di coinvolgere in modo originale e dinamico cittadini, curiosi, appassionati e addetti ai lavori.