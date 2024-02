Ricordando Dalla con Federico Buffa

Tra le prossime produzioni dell’agenzia di Francescio Cattini, ‘Imarts’, c’è lo spettacolo che andrà in scena il 17 aprile alle 21 in Teatro comunale a Carpi, volto a celebrare la figura indimenticabile di Lucio Dalla. L’evento, ideato da Luca Gnudi e Cesare Pomarici vedrà la partecipazione di Federico Buffa che, attraverso la narrazione appassionante di storie e aneddoti, riporterà alla luce la vita e l’arte dell’amato artista bolognese. Iniziativa organizzata dal Lions Club Carpi Host, con l’obiettivo di sostenere la Croce Rossa – Comitato di Carpi che proprio nel 2024 festeggia i 40 anni. Ogni biglietto acquistato contribuirà all’acquisto di moderni sistemi per il monitoraggio dei pazienti nelle ambulanze della Croce Rossa.