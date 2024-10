Pubblica Amministrazione: siglato il Protocollo per formare i dipendenti sulla salute

È stato di recente siglato a Palazzo Vidoni dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, il senatore Paolo Zangrillo e dal Presidente dell’Inail, il Professor Fabrizio D'Ascenzo, un Protocollo d’Intesa che ha come obiettivo la costruzione di una cultura condivisa sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Più nello specifico, l’intesa punta a promuovere e diffondere buone pratiche attraverso la formazione e l’aggiornamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni: «La cultura della sicurezza rappresenta un valore da coltivare e alimentare non solo nelle nostre organizzazioni, ma in ogni ambito delle nostre vite – ha sottolineato il Ministro Zangrillo –. Solo così possiamo finalmente parlare e diffondere una vera cultura del rispetto, perché anche solo una vita umana persa sul lavoro è una sconfitta per tutti noi, per il Paese. Il nostro compito è fare in modo che ciò non avvenga e il vero punto di svolta è quello di guidare le nostre persone attraverso una formazione mirata. Non esiste cambiamento senza formazione continua. Grazie al protocollo siglato sapremo arricchire il catalogo di Syllabus con attività formative volte a potenziare tutte quelle competenze trasversali, le cosiddette soft skill, che possono fornire ai nostri dipendenti la chiave per risolvere le questioni che si pongono sotto i nostri occhi in un contesto così mutevole e instabile da richiedere abilità sempre nuove». Punto centrale dell’accordo, come detto, è lo sviluppo di competenze trasversali di carattere generale, comuni a tutti i dipendenti della PA. In particolare, il Dipartimento si impegna a sviluppare una collaborazione su tematiche innovative di rinnovato approccio culturale e sulla cultura del rispetto, a promuovere i programmi formativi messi a disposizione dall’Inail anche attraverso l’inserimento dei corsi nel catalogo della formazione disponibile sulla già citata piattaforma Syllabus, a rafforzare la cooperazione istituzionale per la diffusione di buone pratiche sui temi della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Da parte sua, l’Inail predisporrà contenuti formativi e sessioni di approfondimento sulle tematiche di collaborazione regolate dal protocollo, in linea con l’impianto strutturale promosso dal Dipartimento, che comprende strumenti e test di rilevazione di fabbisogni formativi in ingresso e la misurazione conclusiva dei progressi conseguiti al termine della fruizione dei corsi: «Siamo particolarmente soddisfatti di rafforzare la collaborazione con Funzione pubblica su un tema fondamentale come quello della formazione – ha spiegato il Presidente D’Ascenzo – perché la promozione di politiche del personale volte alla crescita e alla valorizzazione delle risorse umane è tra gli obiettivi prioritari che l’Inail persegue anche con la realizzazione di percorsi formativi trasversali. L’Istituto metterà a disposizione contenuti informativi e formativi in materia di prevenzione e sicurezza e tale modalità di intervento conferma, dunque, l’importanza di agire in una logica di rete, con la consapevolezza che anche il miglioramento delle azioni di prevenzione passi attraverso la condivisione di esperienze e di conoscenze». Il coordinamento delle iniziative programmate e la gestione degli aspetti organizzativi sono affidati, per il Dfp, al Capo del Dipartimento, Paolo Vicchiarello, che si avvarrà dell’Ufficio per l’Innovazione Amministrativa, la Formazione e lo Sviluppo delle Competenze, e, per l’Inail, al Direttore Generale, Marcello Fiori, che sarà coadiuvato dalla Direzione Centrale Risorse Umane dell’istituto.