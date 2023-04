Pomodoro, un focus sul pianeta rosso

Macfrut è una fiera di business e di contenuti. Provare per credere nel corso della tre giorni che ospiterà un centinaio di eventi sull’intera filiera, tra iniziative dirette degli espositori e altre nei Saloni tematici. Particolare attenzione viene riservata al mirtillo, frutto simbolo dell’edizione 2023, protagonista con l’International Blueberry Days, insieme ai principali studiosi e ricercatori e i top player mondiali. Importante novità è il Salone internazionale del vivaismo e dell’innovazione varietale, punto d’incontro internazionale e specializzato per vivaisti, breeder, produttori, tecnici e ricercatori. L’area è arricchita da un campo prova, una mostra pomologica sulla fragola, mentre saranno presentati 50 programmi di miglioramento genetico da tutto il mondo. E ancora, spazio alle Spezie con Spice & Herbs Global Expo, mentre ai prodotti naturali per la difesa, nutrizione e biostimolazione delle piante è dedicato il Biosolutions International Event. Un focus speciale è riservato a Pianeta Rosso che fa incontrare gli attori del settore, dalle imprese sementiere ai responsabili della distribuzione moderna, mentre in fiera sarà allestito un doppio campo prova. Da ricordare che main sponsor della manifestazione fieristica è il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, mentre Rai è media partner dell’evento, presente in fiera insieme a Rai Pubblicità con uno stand e uno studio per collegamenti con le trasmissioni radio e tv per raccontare la fiera.