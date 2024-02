Mercanteinfiera a marzo e ottobre

Il quartiere fieristico di Fiere di Parma si sviluppa su 400mila metri quadrati e otto padiglioni, molto ben collegato con tutto il nord Italia. Ed è all’avanguardia anche per quanto riguarda la sostenibilità: i padiglioni sono infatti dotati di un impianto fotovoltaico che ha una potenza complessiva pari a circa 7 MW. L’evento di punta e di rilievo internazionale è Cibus (22ªedizione) in programma dal 7 al 10 maggio con le ’gemelle’ Cibus Tec e Cibus Tec forum dedicate alla tecnologia alimentare, dal 27 al 30 ottobre. Altro evento fondamentale del calendario è Mercanteinfiera, la mostra mercato di antiquariato, antichità e collezionismo che si tiene in primavera, dal 2 al 10 marzo, e in autunno, dal 12 al 20 ottobre. A giugno (15 e 16) si tiene la fiera del tatuaggio Parma Tattoo Nerd fest.