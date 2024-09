Mectiles, EcoGreen sempre più innovativa : "Puntiamo sull’Intelligenza artificiale"

Mectiles è pronta a presentare le novità e i sistemi innovativi del suo nuovo impianto di stuoiatura.

"Il prodotto stuoiato – spiegano dall’azienda di Casalgrande, leader nel settore da 25 anni – incrementa la robustezza meccanica e la flessibilità della lastra acquisendo una maggior resistenza all’urto e aumentando la sicurezza in caso di rotture, in quanto la stuoia impedisce il collassamento della lastra". Da ciò ne segue "un miglioramento della lavorabilità delle lastre a favore di clienti e trasformatori".

ECOGREEN è il nome della linea di stuoiatura progettata e realizzata interamente da Mectiles." Contenuti innovativi che caratterizzano l’impianto ECOGREEN hanno come punto di forza il rispetto verso l’ambiente e gli operatori, senza trascurare il lato produttivo: zero emissioni di CO2, sistema di applicazione del bicomponente adesivo a caduta, nessun utilizzo di carte e plastiche", in linea con gli obiettivi europei e internazionali di contenimento delle emissioni inquinanti. Sono tutti vantaggi che mantengono il luogo di lavoro pulito e sicuro, anche dal punto di vista

sanitario, con notevoli benefici verso gli operatori. "Dal lato produttivo – rimarcano da Mectiles – vi è un netto miglioramento della qualità del prodotto finito, in quanto ECOGREEN utilizza un sistema di supporto lastre brevettato, che permette di salvaguardare la superficie estetica delle lastre, evitando il contatto diretto con rulli o cinghie di trasporto". Un altro elemento fondamentale sul fronte della competizione globale per l’azienda è la digitalizzazione delle macchine e del quadro elettrico principale rispettando le normative Industria 4.0, sfida centrale per il prossimo futuro.

Sempre con uno sguardo rivolto al domani, il reparto di ricerca e sviluppo di Mectiles, sta studiando l’implementazione dell’intelligenza artificiale all’interno del suo impianto, "così da rendere sempre più performante e automatizzato il processo per l’applicazione della stuoia sulle grandi lastre". Questi ultimi contenuti innovativi possono essere installati anche su impianti già esistenti, grazie al lavoro di smontaggio e rimontaggio svolto dai tecnici specializzati.

Mectiles si avvale anche di un ufficio tecnico, che utilizza tecniche e tecnologie all’avanguardia, in grado di garantire il massimo dell’efficienza produttiva.

Oltre ad assicurare la garanzia di un sostanziale risparmio energetico, con particolare attenzione ai principi di sostenibilità ambientale, fattori centrali nella strategia aziendale.