Le startup del futuro. Vacanze nel Metaverso, personal stylist virtuale e luci a led intelligenti

Dalle esperienze immersive nella realtà virtuale per rappresentare l’offerta turistica in modo innovativo al personal stylist virtuale che suggerisce nuovi outfit e abbina non solo gli indumenti posseduti, ma anche quelli desiderati, evitando che i capi nuovi e in armadio restino inutilizzati. Le frontiere dell’innovazione protagoniste della tappa marchigiana del roadshow Smau, realizzata con la Regione Marche e con il patrocinio del Comune di Ascoli. Ecco altre undici start-up innovative del circuito Smau, che hanno sviluppato soluzioni all’avanguardia nei campi più disparati, dalla prevenzione da infezioni microbiche in ambienti indoor a soluzioni innovative di data intelligence, fino alla progettazioni meccanica degli impianti avanzati.