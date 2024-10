La tecnologia trasforma anche la porta d'ingresso

Le serrature smart sono una significativa evoluzione rispetto ai sistemi di chiusura classici. Questi dispositivi, collegati a smartphone o sistemi di domotica tramite Wi-Fi o Bluetooth, permettono di gestire l'accesso a distanza, offrendo nuove modalità di controllo e sicurezza. La principale innovazione rispetto alle serrature tradizionali risiede nella possibilità di eliminare le chiavi fisiche, sostituite da codici PIN o riconoscimento biometrico, riducendo il rischio di duplicazione o furto. Oltre a semplificare l'accesso, le serrature smart consentono un controllo centralizzato non solo della porta principale ma anche di altri ingressi, garantendo così una maggiore sicurezza. Funzioni come l’apertura da remoto permettono di gestire situazioni d’emergenza o imprevisti, come l’arrivo anticipato di ospiti o incidenti domestici. In questo contesto, il riconoscimento biometrico - tramite impronta digitale o vocale - innalza ulteriormente il livello di protezione, rendendo quasi impossibile il furto d’identità. L’utilizzo della connessione Wi-Fi offre inoltre la possibilità di monitorare e controllare la serratura da qualsiasi luogo, conferendo maggiore flessibilità rispetto alle tecnologie Bluetooth, più limitate nelle prime versioni di queste soluzioni. Sebbene alcuni sistemi, come quelli basati su codici alfanumerici, presentino rischi di sicurezza inferiori, la crescente diffusione delle serrature biometriche conferma una tendenza verso standard sempre più elevati di protezione domestica.