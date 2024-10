La rivoluzione della domotica. Abitazioni sempre protette

Una casa intelligente è una casa più sicura. Attorno a questo concetto c'è poco da discutere perché la domotica ha significativamente migliorato la sicurezza all'interno delle abitazioni. Possiamo parlare di una vera e propria rivuoluzione, ormai in atto da un po' di tempo, che ci porta a pensare e vedere la sicurezza in casa in modo diverso. E questo è merito della tecnologia e dell'evoluzione della domotica perché l'idea di una casa quasi completamente “protetta” adesso è realtà. Il top si è raggiunto con l'integrazione tra i diversi dispositivi di sicurezza presenti in casa che ora sono in grado di dialogare tra di loro e di risolvere con prontezza qualsiasi problema o emergenza, garantendo una protezione su più livelli. È il caso, ad esempio, del sistema di antifurto collegato alle telecamere che comunica in tempo reale con applicazioni facilmente scaricabili sullo smartphone, ma anche molto altro. Perché la sicurezza non è soltanto prevenire furti ma rendere un ambiente privo di rischio, quindi la domotica diventa un prezioso alleato, per esempio, per tenere sotto controllo gli impanti (elettrico, dell'acqua, del gas) e aiutare anche nelle piccole azioni quotidiane che banalmente si semplificano e i rischi si abbassano.