Irrinunciabili per due italiani su tre

Quali sono le spezie e le erbe aromatiche preferite dagli italiani? E quali sono i trend del futuro in cucina? Vincono le tradizioni mediterranee o i sapori esotici? A rispondere a queste domande, in occasione della 40^ edizione di MacFrut, è l’indagine “Gli italiani, le spezie e le erbe aromatiche”, condotta da AstraRicerche per Cannamela, brand di Gruppo Montenegro e leader nel settore 1 , che sarà tra i principali protagonisti del salone Spice & Herbs Global Expo con un programma di attività che prevede anche uno speciale show cooking con la food blogger Bettina Balzani (3 maggio, ore 12:30 - stand A1 – 199). “La ricerca offre un’interessante panoramica sul modo in cui cambiano i gusti degli italiani. Se oggi - afferma Fausta Fiumi, Marketing & New Business Director di Cannamela - si conferma la passione per sapori più mediterranei, cresce al contempo la predilezione per sapori più esotici. Altro dato significativo è quello sui driver di acquisto di spezie e aromi. Rispetto al passato notiamo infatti una maggiore sensibilità per la qualità, tant’è che un intervistato su tre ritiene importante anche la certificazione delle materie prime (31,4%) ed il metodo di produzione (30,5%). Saranno infatti proprio la selezione dei migliori territori di origine, la relazione con i produttori, il controllo delle fasi di lavorazione e la scelta di risorse sostenibili al centro del dibattito di Spice & Herbs Global Expo, dove si parlerà soprattutto di salvaguardia della biodiversità e dell’integrità degli ambienti di produzione”.