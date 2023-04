Gna, eccellenza in Fiera Il packaging ideale grazie alle macchine confezionatrici

di Annamaria Senni

Fondata nel 1987 alle porte di Bologna, GNA srl opera da oltre 35 anni nel settore delle macchine automatiche per il confezionamento e offre un’alta specializzazione nello sviluppo di soluzioni per il packaging di prodotti ortofrutticoli e di IV gamma, così come i prodotti alimentari e non. L’azienda, con la propria sede nel cuore della packaging valley emiliana, è nata da un’intuizione imprenditoriale del fondatore Valerio Nucci. "Siamo un’azienda radicata nel territorio – spiega il fondatore - sempre attenta a lavorare per un ambiente più sostenibile: la sostenibilità è uno dei fattori più importanti in tutti i settori al giorno d’oggi. Forti della nostra presenza sul mercato domestico e internazionale e di un consolidato know-how tecnologico, vantiamo un’ampia gamma produttiva di macchinari. Il nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, oltre a essere molto vivace nella creazione di prodotti propri, propone anche soluzioni ‘customizzate’, personalizzate in base alle richieste del cliente. Le nostre macchine sono in grado di lavorare con tutti i tipi di materiali e la ricerca si è adoperata negli anni per adeguare i nostri sistemi a materiali di confezionamento sempre più sostenibili e ‘amici’ dell’ambiente. L’abbandono dei materiali a base plastica è stato determinato, prima ancora che dalla legislazione, da una sensibilità verso la tutela dell’ambiente e dalle esigenze di un consumatore sempre più attento alla sostenibilità. Sono nate così delle soluzioni di confezionamento volte a ridurre sempre di più le quantità di materiale usato".

Varie le soluzioni disponibili alla GNA per il confezionamento e pack: macchine confezionatrici automatiche idonee all’utilizzo di materiali in carta di vari spessori, anche accoppiata a film biodegradabili e riciclabili, pergamena, nei vari gradi di trasparenza, materiali biodegradabili, plastiche riciclabili, materiali compostabili, reti in materiali biologici e in fibre tessili.

"Il nostro core business è nel settore fruit-vegetable e quarta gamma – spiega Gabriella Bolzoni che lavora nel commerciale estero – ma da diversi anni GNA si dedica anche alla ricerca e alla realizzazione di macchine e linee per altri prodotti alimentari. Di recente abbiamo sviluppato linee innovative, idonee al trasporto e al confezionamento, atte a raccordare la linea di produzione a monte con il sistema di confezionamento a valle. Proponiamo unità autosufficienti di confezionamento e linee complete di macchinari, e grazie alle nostre macchine si integrano facilmente anche con sistemi molto complessi già esistenti". L’azienda oltre a una forte presenza nel mercato italiano (con un 40% delle vendite complessive) ha un’alta percentuale di clienti all’estero (il 60% del totale) prevalentemente in Europa, ma anche in India, Canada, Stati Uniti, America Latina, Africa e Norvegia.

GNA presenterà all’edizione 2023 di Macfrut le sue macchine innovative. Le innovazioni di GNA srl saranno esposte presso lo stand 151, padiglione D5, dal 3 al 5 maggio all’Expo Center di Rimini.