Chef sempre più smart. Gemme tecnologiche per le sfide del futuro

Nella ristorazione, in primo piano l’aggiornamento professionale. Gli eventi di Smart Food - Smart Chefs - Smart Future rappresenteranno un percorso tra ingredienti, persone e sostenibilità delineato da Apci-Associazione Professionale Cuochi Italiani dove grande protagonista sarà Apci Chef Lab, l’evoluzione ’smart’ della Nazionale Apci Chef Italia. Le grandi sfide della ristorazione – quali transizione digitale, sostenibilità, competenze – saranno poi discusse nei workshop di Fipe-Federazione Italiana Pubblici Esercizi. E ancora, l’Academy 2023 a cura di FIC-Federazione Italiana Cuochi proporrà masterclass, formazione e incontri istituzionali mentre i visitatori potranno dialogare con consulenti, progettisti e produttori FCSI-Foodservice Consultants Society International in un’ampia cucina professionale, sale per seminari e riunioni e una lounge.

E ancora. Anima Confindustria Meccanica Varia con le sue associazioni e con Efcem Italia darà inoltre vita a una vera e propria Food-Technology Lounge con un ricco calendario di incontri, con aggiornamenti tecnico-normativi, appuntamenti business e approfondimenti sui trend di mercato. Accanto agli show-cooking a cura di A.P.Pa.Fre. - Associazione Produttori Pasta Fresca della Piccola e Media Impresa – con la testimonial Paola Naggi, miglior chef donna d’Italia anno 2018 – spicca anche il Campionato Europeo della Pizza, organizzato dalla rivista Pizza e Pasta Italiana.