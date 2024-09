’CarbonZero’, produrre a beneficio del pianeta

In linea con la propria strategia che sposa un paradigma di business a beneficio del pianeta, Florim, certificata B Corp dal 2020, promuove ’CarbonZero’: il progetto di superfici Carbon Neutral che compensano le emissioni di CO2 generate dalla loro produzione e dal loro ciclo di vita. "Florim – sottolineano dall’azienda di Fiorano – misura l’impatto ambientale dei propri prodotti lungo tutto il ciclo di vita, dall’estrazione delle materie prime fino allo smaltimento (Certificazione EPD rilasciata da EPD Italy)". Per limitare "l’impatto della propria attività, l’azienda riduce l’uso di risorse naturali e investe per rendere il processo più sostenibile. Da anni recupera il 100% degli scarti crudi di produzione e il 100% delle acque reflue. In entrambi gli stabilimenti italiani sono presenti delle vasche di raccolta dell’acqua piovana per il recupero delle precipitazioni. Florim oggi è in grado di autoprodurre fino al 100% dell’energia elettrica necessaria al funzionamento delle sedi italiane grazie ad un assetto impiantistico unico – in particolare 2 impianti di cogenerazione e pannelli fotovoltaici con una potenza di 12,3 MWp installati su una superficie di 127.000 MQ. Quando l’energia autoprodotta non basta, l’azienda dal 2021 acquista energia elettrica proveniente solo da fonti rinnovabili certificate, riducendo così le emissioni di CO2".

Dal 2023 Florim compensa le emissioni rimanenti acquistando crediti di carbonio certificati derivanti da progetti di energia rinnovabile in paesi in via di sviluppo (CDM Register Project number 1259).

"Il progetto ’CarbonZero’ è un ulteriore e tangibile sforzo per contrastare l’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali. Un tassello di una strategia produttiva storicamente fondata su tre driver inscindibili: bellezza, innovazione e sostenibilità (maggiori approfondimenti sul sito florim.com)".

Oltre ad essere certificata B Corp, ISO 9001 per il sistema qualità, ISO 14001 per l’ambiente, ISO 50001 per l’energia e ISO 45001 per la salute e sicurezza, l’azienda vanta oltre 20 certificazioni internazionali di prodotto.