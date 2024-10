Cambio gomme invernali Per chi sono obbligatorie

Con l'inverno alle porte, gli automobilisti italiani sono chiamati a rispettare una normativa fondamentale: il cambio obbligatorio delle gomme invernali. Questo provvedimento, in vigore dal 15 novembre al 15 aprile, prevede anche un mese di tolleranza per effettuare il cambio, a partire dal 15 ottobre. Oltre agli pneumatici invernali, è possibile utilizzare catene da neve a bordo. Le scadenze stabilite a livello nazionale possono subire variazioni per ordinanze regionali, che tengono conto delle specifiche condizioni climatiche dei territori in questione. Il Decreto Ministeriale 1580 del 16 gennaio 2013 stabilisce inoltre che, fuori dai centri abitati, i veicoli a motore, escluse due ruote, devono essere equipaggiati con pneumatici invernali o mezzi antisdrucciolevoli. La normativa si applica a tutti i veicoli a quattro ruote, come automobili e mezzi pesanti, mentre i motocicli e ciclomotori sono esenti dall’obbligo e non possono circolare su strade innevate. Inoltre, chi utilizza gomme quattro stagioni contrassegnate con la sigla M+S è esente. Per chi trasgredisce, nei centri abitati la sanzione pecuniaria parte da 41 euro e arriva fino a 168 euro. Fuori dai centri abitati, la sanzione minima ammonta a 84 euro, fino a un massimo di 335 euro.