A giugno un nuovo evento

A ricordare al mondo intero l’importanza dell’alimentazione ci ha pensato qualche giorno fa la 45esima edizione della GMA. Ma il calendario di appuntamenti internazionali è fitto e già il prossimo 7 giugno 2025 ce n’è un altro da non perdere, ed è ancora più specifico. Si tratta della Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare. Istituita nel 2019 per volere di OMS, FAO e CODEX Alimentarius, ha l’obiettivo di accrescere la consapevolezza sull’importanza che la sicurezza sanitaria degli alimenti di ogni genere riveste per la tutela della salute di tutta la popolazione. Come ogni anno ci sarà un calendario di incontri e attività ricco e diversificato che coinvolgerà tantissime città. Prendete nota perché partecipare è il primo passo per cambiare le cose.