Kenya: il primo agri-hub per i biocarburanti

Nel 2021, Eni ha scelto il Kenya per sviluppare il suo primo progetto agri-hub, un modello per altri Paesi africani, dalla Repubblica del Congo alla Costa d’Avorio, dal Mozambico all’Angola. Con tale progetto, Eni sta creando nuove opportunità per gli agricoltori, condividendo competenze tecniche e contribuendo alla decarbonizzazione dei trasporti. Il progetto nasce con l’obiettivo di produrre olio vegetale, non alimentare per uso industriale, nell’ottica dell’integrazione verticale con Enilive per la produzione di biocarburanti. Si tratta di un progetto fondamentale per la decarbonizzazione dei trasporti aerei, marittimi e su strada che contribuisce all’obiettivo di Eni verso le zero emissioni al 2050 e quello del Kenya di ridurre del 32% le emissioni di gas a effetto serra al 2030 con ricadute sociali e occupazionali sul territorio. Il progetto prevede inoltre l’utilizzo, per la produzione dell’olio vegetale, di colture sempre non in competizione con la filiera alimentare (come il croton che è un albero che cresce in modo spontaneo in Kenya), scarti e residui agricoli provenienti dalla lavorazione industriale

(es. semi di cotone) e altri residui come l’olio da cucina esausto.