Ratcliffe-on-Soar e l’addio al carbone

Oltre all’Italia e alla Gran Bretagna, c’è anche l’I-SEM (il mercato unico integrato dell’elettricità per l’Irlanda e l’Irlanda del Nord) tra i primi in Europa per gli investimenti nello stoccaggio stazionario a batterie. I principali attori hanno diversi attributi condivisi – spread solidi, forte sostegno politico e remunerazione del capacity market – nonostante differiscano per maturità e dimensione. Il Regno Unito è da tempo all’avanguardia e ha la maggiore capacità installata e anche quella in cantiere.