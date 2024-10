Tende da sole a pergola: ecco cosa dice la normativa

Le tende da sole a pergola sono delle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale è costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili. Anche in questo caso, l’opera rientra nell'edilizia libera e non necessita di alcun titolo abilitativo e anche in questo caso le condizioni poste dalle norme amministrative (avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l’ingombro apparente e armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche) paiono escludere, se rispettate, la possibilità di contestazioni fondate sul rilievo del pregiudizio sull’estetica del fabbricato. Ma la verifica delle disposizioni del regolamento del singolo condominio è necessaria per accertarsi che non vi siano divieti specifici. Va ricordato, poi, che in molti condomini vi sono delibere o disposizioni regolamentari circa la foggia, il colore e le dimensioni delle tende solari, la cui violazione può comportare l’obbligo di rimozione o modifica delle tende. Il singolo condomino perciò potrà procedere senza necessità di una preventiva delibera di approvazione (sempre salvo diverse disposizioni del regolamento). Nel caso, peraltro non molto frequente, sia il condominio a voler installare le tende in uno spazio comune, sarà necessaria un’apposita delibera assembleare e le spese saranno a carico di tutti i condomini secondo i rispettivi millesimi di proprietà.