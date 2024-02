L'Italia si riscopre fotovoltaica: nel 2023 potenza raddoppiata rispetto al 2022

Nel corso del 2023 si è assistito a un notevole incremento nel settore del fotovoltaico in Italia. Questo fenomeno è stato principalmente guidato da due fattori: l'introduzione del Superbonus e l'aumento del costo dell'energia. Il Superbonus ha stimolato un numero significativo di italiani a installare pannelli solari, questo ha portato a un raddoppio della potenza connessa rispetto al 2022. Parallelamente, l'aumento del costo dell'energia ha reso l'investimento in fotovoltaico ancora più conveniente. Molti consumatori hanno scelto di diventare produttori di energia, riducendo la loro dipendenza dalle forniture tradizionali e contribuendo a un futuro più sostenibile. Questi fattori hanno portato a raggiungere i 30 GW di potenza installata e oltre 1,5 milioni di impianti in Italia. Questi numeri rappresentano un traguardo importante per il Paese, che si avvicina sempre più all'obiettivo di una completa transizione energetica. Sarà però necessario garantire che le politiche di incentivo continuino a sostenere lo sviluppo del settore. L'interazione tra politiche di incentivo e dinamiche di mercato ha creato le condizioni per un rapido sviluppo del settore.