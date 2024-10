Il decreto Salva Casa riserva un particolare regime alle varianti in corso d’opera effettuate prima della legge 28 gennaio 1977 n. 10, entrata in vigore il 30 gennaio 1977, che prevede la possibilità di denunciare le varianti in corso d’opera eseguite, tutte insieme, alla fine dell’intervento. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa prevede la normativa: a tal proposito c’è da sottolineare che queste varianti non denunciate, (naturalmente escluse quelle soggette alle tolleranze costruttive) che costituiscono parziale difformità dal titolo che ha assentito l'intervento, il decreto Salva Casa consente di regolarizzarle (articolo 34-ter) presentando una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ed effettuando il pagamento a titolo di oblazione. Un chiarimento quanto mai importante e da tenere sempre in grande considerazione.