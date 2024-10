Le pergole bioclimatiche hanno finalmente un’identità

Con pergola bioclimatica si intende un sistema di schermatura o protezione solare, in grado di proteggere dalla luce diurna e di regolarne l’intensità, senza ostacolare la ventilazione, nonché di fornire una protezione in caso di intemperie. Caratterizzate dalla presenza di lamelle orientabili frangisole, le pergole bioclimatiche sono utilizzate sia nelle abitazioni private, che in diversi locali commerciali. Nella normativa edilizia, però, non esiste una definizione specifica di pergola bioclimatica, che viene considerata una dicitura meramente commerciale, creando non poche incertezze interpretative circa la possibilità di poter realizzare queste strutture previa autorizzazione di titolo abilitativo. Il decreto Salva Casa è intervenuto, facendo chiarezza in tal senso, almeno sul procedimento amministrativo, considerando le pergole bioclimatiche un intervento di edilizia libera. In base alla tipologia di struttura, una pergola bioclimatica può essere definita in diverse maniere. C’è la cosiddetta “autoportante”, se la struttura è del tutto indipendente e caratterizzata da quattro sostegni che supportano la struttura con le lamelle, in pratica un’installazione freestanding, particolarmente adatta se si ha a disposizione un ampio spazio come un terrazzo o un giardino, soluzione che si configura maggiormente come un decoro e arredo outdoor. C’è poi la pergola bioclimatica “addossata”, se la struttura è appoggiata e fissata alla parete dell’edificio, ed intercetta e protegge una superficie vetrata. È la soluzione ideale per schermare finestre che si affacciano su ampi balconi o spazi circoscritti. Entrambe le tipologie possono avere la copertura completamente piana ed orizzontale oppure inclinata. Bisogna invece fare molta attenzione a non confondere una pergola bioclimatica con una serra bioclimatica. Le serre bioclimatiche sono dei sistemi per il miglioramento energetico, chiamate spesso anche giardini di inverno, e che consentono di permanere confortevolmente all’esterno in tutte le stagioni, ma per essere qualificate come tali necessitano dei calcoli energetici di un progettista. In generale, la serra bioclimatica è uno spazio isolato termicamente, di conseguenza la sua struttura è realizzata con profili caldi, ovvero a taglio termico con capacità di isolamento termico invernale ed estivo, mentre i profili in metallo di una pergola bioclimatica sono profili freddi. Una pergola bioclimatica potrebbe anche essere dotata di vetri di chiusura, ma in questo caso i vetri impiegati devono essere vetri singoli, come quelli delle VEPA, ovvero che servono solo a bloccare la circolazione dell’aria tra interno ed esterno, ma non hanno alcuna funzione isolante.