La sicurezza corre in rete

Google promette una lotta senza quartiere ai cybercriminali: per rafforzare la sicurezza dei suoi utenti, già a partire dal nuovo anno, il colosso tecnologico metterà in atto una serie di accorgimenti per impedire che spam, phishing e malware possano raggiungere le caselle di posta elettronica. Saranno introdotti specifici requisiti per coloro che, giornalmente, inviano più di 5000 messaggi a indirizzi Gmail (“mittenti di massa”). Dal primo febbraio 2024 Google richiederà di autentificare le email tramite SPF/DKIM e DMARC per rafforzare le difese contro lo spoofing e il phishing, inoltre, questi cosiddetti "mittenti" dovranno permettere ai destinatari Gmail, in tempi brevi e facilmente, di annullare l'iscrizione alla posta commerciale. La vera novità, però, è l’introduzione per i mittenti di una soglia di tasso di spam inferiore allo 0,3%, questo per garantire che i destinatari Gmail non siano bombardati da messaggi di posta indesiderati.