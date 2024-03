Sostegno alla svolta tecnologica della Packaging Valley con soluzioni assicurative ad hoc

di Achille Perego

Alla tavola rotonda di QN parteciperà anche Cecilia Bavera, Responsabile Direzione regionale Emilia Est-Romagna di BPER Banca. I settori del trasporto, della logistica e del packaging, come spiegherà durante l’incontro Cecilia Bavera, partendo dall’osservatorio privilegiato di una banca fortemente radicata sul territorio come BPER, "sono trainanti per l’economia della regione e non solo. I dati del 2023 hanno registrato crescite importanti e la packaging valley, che comprende oltre 600 aziende, esprime fatturati in continua espansione".

"Le eccellenze del territorio – illustra Bavera (nella foto in basso) – influenzano da sempre il settore con politiche di ricerca e sviluppo specifiche che garantiscono soluzioni all’avanguardia, attente anche alle logiche ESG. Utilizzare imballaggi sostenibili e green è diventato, per esempio, un volano economico imprescindibile per le aziende". Che cosa offre BPER alle aziende di questi settori? "I clienti di Bper in questi settori – spiega la Responsabile Direzione regionale Emilia Est-Romagna di Bper Banca – sono composti dai grandi gruppi aziendali, con apertura internazionale, ma anche da Pmi e piccole aziende a conduzione familiare. Spesso vi sono vere e proprie filiere, che creando una rete economica, sviluppano importanti sinergie e vantaggi competitivi, in grado di consentire di superare momenti difficili di mercato".

"Oltre a offrire forme di finanziamento di diverse durate, sia in forma diretta che con il supporto di Sace, Bei o Cdp – continua Cecilia Bavera – , Bper è in grado di strutturare servizi evoluti di consulenza, grazie a partner affidabili di servizi. In particolare, grazie alla collaborazione con Siat, società del gruppo Unipol interamente dedicata al settore dei trasporti, riusciamo a disegnare soluzioni assicurative innovative proprio nell’ambito merci e diporto".

L’obiettivo primario e il ruolo di una banca come BPER è poi, alla fine, quello di sostenere le imprese dei territori di appartenenza. Ne è convinta la stessa Cecilia Bavera. "BPER – conclude – nasce in Emilia-Romagna e oggi mantiene un radicamento importante su questo territorio, forte di una struttura di presidio tramite 8 centri imprese dislocati nella Regione, che in sinergia con le competenze del Cib (Corporate Investment Banking), sostengono le imprese disegnando soluzioni su misura e governando anche complesse operazioni di M&A".