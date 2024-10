Il futuro della nautica in Toscana. Le sfide dei territori e dei distretti: "Onde di innovazione per le filiere"

VIAREGGIO

Un convegno dedicato all’innovazione, all’esplorazione, a tracciare le linee di un futuro, della nautica, per cui la Toscana, e Viareggio, rappresentano un’eccellenza mondiale. È “Onde di innovazione: il futuro della nautica nel distretto toscano“, organizzato da QN Distretti in collaborazione con Luiss School of Government, che, domani, all’Hotel Principe di Piemonte, riunirà esperti del settore marittimo e navale, imprenditori, aziende del settore, progettisti, stakeholder e rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, per discutere delle sfide e delle opportunità che la nautica affronta oggi e nel prossimo futuro. Saranno le dinamiche e i nuovi scenari nel settore della nautica, l’innovazione tecnologica, le tendenze di design all’avanguardia, le strategie per una sostenibilità sempre più integrata e la possibilità di creare uno spazio per la condivisione di conoscenze tra professionisti del settore, i temi che faranno da filo rosso e da obiettivi alle conferenze. Questo, e molto di più, sarà argomentato dagli interventi che avranno avvio alle 17.30, dopo l’introduzione della vicedirettrice QN La Nazione, Cristina Privitera, e i saluti istituzionali del sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, del presidente della Regione, Eugenio Giani, e degli onorevoli Deborah Bergamini, Elisa Montemagni e Riccardo Zucconi. Sarà Giovanni Stefanini, professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile nel settore fluidodinamica ad aprire il convegno, alle 18, con un intervento sui Foil, nuova frontiera della nautica tra aerodinamica, robotica e intelligenza artificiale. Seguito, poi da Cesare Stefanini, direttore dell’Istituto Biorobotica Scuola Superiore Sant’Anna, Silvia Fogliuzzi, manager industria navale, moderati dal giornalista QN La Nazione, Guglielmo Vezzosi, con un focus su “Le innovazione tecnologiche ne settore nautico“. Chiudendo la giornata, prima del cocktail di networking, con il panel, “Tendenze di design e sostenibilità nella nautica“ con il direttore di Navigo Pietro Angelini, il professor Roberto Saletti, in dialogo con il responsabile della redazione di Viareggio QN La Nazione, Tommaso Strambi. Per un evento non solo opportunità per i professionisti del settore di incontrarsi, condividere esperienze e discutere le future direzioni del settore, ma anche un’occasione, per la città stessa, di consolidare il suo ruolo, così come quello della Toscana, come centro di eccellenza nella nautica.