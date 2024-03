Processi produttivi all’avanguardia. A Sasso Marconi la progettazione

Nigelli Imballaggi srl è, per eccellenza, un’azienda green che ha saputo sdoganare i pregiudizi che ci sono dietro il mondo del packaging, spesso catalogato come filiera inquinante. Con prodotti in legno e in cartone, Giancarlo Nigelli ha costruito un’azienda forte e sostenibile, come dimostrato dalle certificazioni ottenute: PEFC, legata al legno, e FSC, per la carta.

Ma non si limita tutto a queste due sigle, perché l’azienda cerca di limitare il suo impatto anche in campo energetico, adottando la soluzione del fotovoltaico. A questi accorgimenti, si affianca quello del riuso dei materiali di scarto: i rifiuti e gli scarti del cartone, infatti, vengono ricondotti nelle cartiere.

Tutto l’operato, quindi, si basa sulla sostenibilità, seguendo il ciclo rigenerativo dei materiali impiegati.

Oltre a questo, il team che lavora nelle due sedi di Nigelli Imballaggi srl, una a Sala Bolognese per il comparto del legno, e l’altra a Sasso Marconi, si occupa della progettazione degli imballaggi durante l’intera realizzazione, seguendo accuratamente i processi di innovazione e di sviluppo. Non a caso, infatti, tutti i processi produttivi sono gestiti in maniera organica e interconnessa.

Sul sito web dell’azienda, in più, una breve guida per i clienti, che a rubrica sono circa 800, in cui Nigelli Imballaggi srl fornisce le indicazioni sull’etichettatura ambientale degli imballaggi, obbligatoria per legge dal 2022.

Il fondatore Giancarlo Nigelli ha saputo prevedere il futuro del mercato, e proprio per questo l’azienda è riuscita ad anticipare i tempi, rimanendo sempre aggiornata, grazie ai costanti investimenti tecnologici e all’espansione dei prodotti, con la sede dedicata all’imballaggio del legno. Che ha potuto offrire ad altri clienti un catalogo più ampio di prodotti.

m. m.