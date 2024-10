Per il refit degli yacht gli armatori puntanto sulla qualità viareggina

VIAREGGIO

Il cantiere Arpeca è nato nel 1992 da una cordata di imprenditori viareggini, e da allora il lavoro viene sempre svolto su di un’area scoperta di 6.000 metri quadrati, senza capannoni, mentre agli ormeggi prospicienti, in darsena Viareggio (o Nuova) possono sistemarsi dai sei ai sette grandi yacht.

Nel piazzale il posizionamento corretto delle unità permette la sosta al massimo di quattro unità da 50 metri più due da 40 metri. Talvolta, nel periodo di fine crociere, gli spazi esistenti non consentono di ospitare un numero maggiore imbarcazioni. D’altra parte, la crescita dell’azienda è stata ed è notevole, essendo considerata negli ambienti della nautica una delle migliori nel settore, con possibilità di acquisire commesse molto significative. Sono circa 350 le imbarcazioni che sostano nel porto ogni anno, e ognuna effettua, a stima, lavori di refit che possono arrivare per ciascuna barca, anche ai 2 milioni di euro. Oltre questi dati, vanno considerati i benefici indotti verso i vari servizi esterni al porto quali bar, ristoranti, negozi di tutti i tipi, affitti di case, soggiorni in alberghi e in appartamenti privati. L’indotto commerciale ovviamente vale per il movimento di affari creati da Arpeca, così come dalle altre aziende del porto che si occupano di trasformazioni e riparazioni. Per importanti refit, si sono affidati recentemente ad Arpeca gli armatori di grandi yacht, quali Vianne, Hatt Mill, Atomic, Libertà, Benetti Cristal, Perini, Cloud Atlas, Heesen, Oneforce, Mangusta, Mmgi, Nigata, Sanlorenzo, Cbi navi.

W.S.