Packaging Valley Bper Banca al fianco delle aziende

Le imprese piccole e grandi che producono macchinari per l’imballaggio possono contare su un partner, non solo finanziario, per il loro sviluppo come Bper Banca. Quello che rappresenta uno dei principali gruppi creditizi italiani considera infatti questo settore strategico, spiega Davide Vellani, Responsabile della Direzione Imprese e Global Transaction di Bper Banca.

La Packaging Valley emiliana, aggiunge Vellani, relatore all’incontro sui distretti industriali dedicato a questo settore organizzato da Quotidiano Nazionale con la partnership di Bper Banca, "rappresenta un comparto distintivo del Made in Italy, capace di investire nelle nuove tecnologie, affrontare la sfida della transizione energetica e della sostenibilità e aggiungere, caratteristica tipicamente italiana ed emiliana, la flessibilità e la personalizzazione delle produzioni a cui si aggiunge un’assistenza post vendita continuativa. A questo comparto leader al mondo da sempre Bper Banca è molto vicina tanto che "oltre il 50% delle imprese – prosegue Vellani – sono nostre clienti".

Imprese alle quali Bper Banca offre innanzitutto gli strumenti finanziari per favorirne la crescita, dall’innovazione tecnologica all’espansione sui mercati internazionali fino alla sostenibilità. E proprio guardando alla forte capacità di innovazione della Packaging Valley anche in chiave ambientale, Bper Banca non solo offre tutto il supporto per gestire l’attività finanziaria ordinaria ma anche e soprattutto per gli investimenti. Per affrontare eventuali problematicità create dal rialzo dei tassi e da una maggiore selettività del sistema del credito nel concedere i finanziamenti, Bper Banca non solo non ha stretto i rubinetti del credito ma è particolarmente attenta a individuare, insieme con le aziende-clienti, gli strumenti di garanzia forniti da organismi come Sace e Medio credito centrale per l’Italia e, a livello europeo, dal Fondo Fei per le Pmi.

Garanzie che "messe a terra" diventano, conclude Vellani "un moltiplicatore per i finanziamenti forniti da Bper Banca alle imprese e in particolare se si tratta di investimenti green, quindi indirizzati a interventi in chiave sostenibilità, che possono essere offerti con condizioni particolarmente vantaggiose".

A.Pe.