Il valore del distretto della carta: "Pilastro economico del territorio"

Paola Granucci (in foto) Assessora con delega a Commercio, Attività Produttive, Innovazione e Decoro Urbano Comune di Lucca è presente oggi all’evento di QN. "Il distretto della carta – afferma – è un tessuto vivo che coinvolge le persone, i lavoratori, le famiglie e le istituzioni. È un pilastro economico che sostiene il territorio e un simbolo di identità per la nostra città e per i tanti comuni limitrofi. Per questo, come amministrazione, ci impegniamo a creare un ecosistema favorevole in cui le imprese possano continuare a innovare. L’obiettivo è sostenere il distretto in questa fase di transizione, investendo in infrastrutture moderne, favorendo la formazione di competenze specializzate e promuovendo un dialogo aperto e costruttivo con le aziende e le associazioni".