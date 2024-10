Esperti e istituzioni al Principe di Piemonte

Una location di raro fascino per l’incontro odierno di QN Distretti. Stiamo parlando del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, maestosa struttura 5 stelle lusso sulla Passeggiata a mare di Viareggio, che accoglierà il convegno promosso dal nostro Gruppo Editoriale. Per questa iconica struttura, gioiello dell’accoglienza toscana, una stagione sempre più lunga, con un forte interesse alla ‘middle season’, un incremento del 7% di presenze totali dal primo gennaio a oggi, e un’estate che ha premesso di raddoppiare il fatturato rispetto al 2023 grazie a una clientela di tycoon. Con una sorpresa: l’arrivo degli australiani. "E’ stata un’estate che si è rivelata tra le più interessanti, lunghe e proficue – illustra Gianmaria Vitagliano, general manager del Grand Hotel Principe di Piemonte – che ha visto più prenotazioni nella bassa stagione a fronte di una lieve flessione per luglio e agosto: i turisti hanno preferito la middle season per evitare di esplorare il territorio nel pieno del boom turistico con una media di occupazione di oltre 50 camere in mesi di bassa stagione. Senza contare gli ospiti che sono tornati più volte come membri della famiglia reale dell’Arabia Saudita fissando 6-7 camere".