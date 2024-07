Ecco Mi-Manufacturing Intelligence. La prima web serie dedicata al tessile

Fondata a Prato nel 1945 da Mario Marini e Enzo Cecconi, Marini Industrie produce tessuti per brand internazionali. Oggi alla terza generazione, l’azienda investe nell’eco-design, selezionando materie prime certificate, riciclate e bio. I marchi principali sono Marini e Cecconi e Ospiti del Mondo, con prodotti come The Stretch Linen, la lana lavabile H2Wool e il cashmere riciclato ReaLuxury.

Nel 2023 l’azienda ha prodotto e diffuso MI – Manufacturing Intelligence, la prima web series dedicata al dietro le quinte di un’azienda tessile. In dieci reel di massimo 2 minuti ciascuno, la docu-serie mostra come nascono nuovi tessuti: dall’idea alla ricerca e valorizzazione del patrimonio creativo aziendale, fino alla sostenibilità ambientale. La serie mostra l’ispirazione creativa, le ricerche negli archivi aziendali, la produzione e i rapporti con i clienti. La "Manufacturing Intelligence", l’intelligenza manifatturiera, si basa su heritage aziendale, nuove tecnologie e capacità di offrire soluzioni su misura di un’azienda nata negli anni ‘40 e sempre rimasta a conduzione familiare. La produzione ha superato il milione di visualizzazioni ancor prima del lancio dell’ultimo episodio. Girata in formato 9:16 per smartphone, la serie è disponibile sulla pagina Instagram @marini_industrie.