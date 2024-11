Agroalimentare: le sfide future. Esperti, istituzioni e imprenditori a confronto

di Egidio Scala

Esplorare le dinamiche e le opportunità di sviluppo del settore agroalimentare all’interno di Foody, il Mercato Alimentare di Milano gestito da Sogemi, uno dei principali hub per la distribuzione e promozione del cibo di qualità in Italia. È l’ambizione e l’obiettivo dell’appuntamento di oggi nell’ambito del ciclo di incontri di QN Distretti dal titolo ’Eccellenza agroalimentare a Milano: sviluppo e innovazione nel mercato alimentare di Foody’.

Attraverso la partecipazione di esperti del settore, agricoltori, imprenditori, istituzioni e associazioni, si discuterà delle nuove tendenze, delle sfide e delle innovazioni che stanno trasformando il mondo agroalimentare. Il focus sarà sulle tecnologie emergenti, sui modelli di sostenibilità, sulle pratiche di filiera corta e sulla promozione dei prodotti locali.

L’evento – in programma oggi nella Sala Conferenze del ’Foody Business Center’ di Milano (via Cesare Lombroso 54, primo piano) – si apre alle 10.30 con la registrazione dei partecipanti, mentre i lavori iniziano alle 11. Questo nuovo appuntamento di QN Distretti rappresenta dunque un’opportunità per promuovere Milano come centro di eccellenza nel comparto agroalimentare, favorendo lo sviluppo economico della città e la crescita sostenibile dell’intero sistema agroalimentare. Armando Stella, vicedirettore de Il Giorno, apre il giro degli interventi presentando la mattinata di lavoro e introducendo Cesare Ferrero, presidente di Sogemi – la Spa che per conto del Comune di Milano gestisce i mercati agroalimentari all’ingrosso della città –, e Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano con delega alla Food Policy. A seguire il ’keynote speech’ del professor Gian Paolo Cesaretti, presidente della Fondazione Simone Cesaretti nonché Coordinatore del Gruppo di Lavoro ASVIS per il Goal 2 di Agenda 2030 e Accademico Ordinario dell’Accademia dei Georgofili, sul tema ’Innovazione e sostenibilità nella filiera agroalimentare’.

Poi è il turno del panel dedicato a ’Il ruolo del mercato alimentare di Milano come hub di eccellenza e piattaforma strategica per il settore’, che vede la partecipazione di Nunzio Andrisani, titolare di Fruttitalia; Davide Vincenzo Dell’Acqua, presidente di Milano Ristorazione; Gianfranco Gentile, titolare Frutteto Casagrande, presidente dell’Associazione Provinciale Dettaglianti Ortofrutticoli e consigliere Confcommercio; Angelo Nichetti, titolare di Copromar; Nicola Zaffra, direttore del Mercato Ortofrutticolo di Milano. E infine la case history sul protocollo tra Sogemi e la Regione Basilicata per la promozione dei prodotti di eccellenza illustrata da Cristiano Re, Coordinatore Progetti Territorio FEEM e Vittorio Restaino, Direttore Generale Politiche Agricole Regione Basilicata.

A moderare l’incontro è Sandro Neri, responsabile di Qn Economia. Dopo la chiusura dei lavori è previsto un light lunch e anche un momento di networking tra i partecipanti, dove sarà possibile approfondire le tematiche affrontate durante il convegno e creare nuove opportunità di collaborazione. L’evento vede come main partner Enel e come partner Sogemi.