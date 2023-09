Total living deluxe per Tonino. Lamborghini

Lamborghini è presente al Cersaie con le collezioni di arredo bagno e rivestimenti di interni, rispettivamente negli stand di Glass Design (situata a Vinci, è stata fondata nel 1984 dalla famiglia Borsellini) e de ’La Fabbrica’. Entrambi i progetti rientrano nell’ambizioso piano di sviluppo della Tonino Lamborghini che punta a offrire ambienti residenziali e dedicati all’hospitality che sempre più incarnano l’essenza dello stile italiano, o meglio dell’italian lifestyle alla Tonino Lamborghini, quello sintetizzato nel motto Total Living.

Glass Design presenta la collezione completa di lavabi e accessori per la sala da bagno firmata Tonino Lamborghini. Una collezione iconica e senza tempo, raffinata nelle sue diverse declinazioni e all’avanguardia per originalità del design e per scelta dei materiali utilizzati. Una combinazione di proposte affascinanti che incontrano diverse aree di gusto elevando il concetto di qualità assoluta: ogni minimo dettaglio è manifesto di ricerca, stile ed elevata capacità manifatturiera.

La lunga tradizione di Glass Design nella lavorazione di materiali tradizionali e innovativi ha permesso, attraverso l’interpretazione dei valori di qualità progettuale, estetica, del design e del luxury lifestyle insiti nel Dna del brand Tonino Lamborghini, di dare vita a una collezione unica dove le diverse proposte si differenziano non solo per l’estetica ma anche per la tipologia dei materiali utilizzati. La nuova collezione mira fra l’altro a far parte dei progetti di interior design, hospitality e real estate che la Tonino Lamborghini sta sviluppando a livello globale con l’obiettivo di promuovere lo stile italiano nel mondo e di garantire un’esperienza sempre più immersiva del brand, appunto la Tonino Lamborghini Total Living.

Declinata in sette iconiche soluzioni, la collezione Tonino Lamborghini introduce una nuova visione della sala da bagno. Un ambiente elegante e funzionale caratterizzato da un mood sofisticato e da dettagli, come le linee precise le superfici sfaccettate e aerodinamiche, i particolari cromatici e gli elementi specchianti, che richiamano l’Heritage del brand del Toro. Il bagno Tonino Lamborghini, in ognuna delle sue configurazioni, esprime la forza di un design unico e fuori dagli schemi, frutto dell’esperienza e dell’abilità di una manifattura interamente Made in Italy.

Vision, per esempio, è una collezione di lavabi, da appoggio e freestanding, realizzata in Vetrofreddo®, un materiale innovativo composto da pigmenti vetrosi e pregiate resine, che esalta senza alcun limite la creatività grazie alla sua versatilità nell’adattarsi a qualsiasi tipo di forma e alla possibilità di esprimersi in molteplici colori lucidi e opachi. L’interno del lavabo, di colore nero, si presenta con delle scalettature inedite realizzate attraverso un processo di lavorazione particolare.

L’esterno, rigorosamente liscio e materico, viene proposto nella nuovissima finitura color Rosa Sahara, elegante e seducente, che ben si sposa con qualsiasi essenza lignea o tonalità laccata. Il logo Tonino Lamborghini, posizionato con sofisticata discrezione sul davanti del lavabo, contribuisce a delineare un’identità forte e riconoscibile. Particolare tecnologico all’avanguardia è la nuova piletta automatica con overflow integrato che non richiede il troppopieno.